С 1 июня будет действовать новый график работы пропускных пунктов на Донбассе

КПВВ будут работать ежедневно с 6:00 утра до 20:00 вечера

На Донбассе с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения переходят на новый график работы.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы (ГПСУ).

Новый график введен согласно распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Распоряжением командующего Объединенных сил с 1.06.2018 г. для всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил установлен новый график работы", - говорится в сообщении пограничников.

С завтрашнего дня пункты пропуска на востоке Украины будут работать ежедневно с 6:00 утра до 20:00 вечера.

Украинские пограничники просят граждан учесть данную информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения в Донбассе.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с начала 2018 года более 100 тысяч нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей.