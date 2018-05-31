За пострадавшими в ДТП в Беларуси юными украинскими футболистами отправился самолет

Украина отправила в Беларусь самолет, который заберет юных футболистов, пострадавших в ДТП. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад", - написал он.

Глава Кабмина добавил, что самолет перевезет в Украину троих детей.

Напомним, утром в воскресенье 13 мая в Беларуси на трассе "Каменец-Шерешево-Свислочь" автобус с детьми украинской футбольной команды попал в ДТП. Один ребенок погиб, шестеро - получили тяжелые ранения.