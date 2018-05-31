В ОБСЕ зафиксировали более 100 танков вблизи оккупированных Луганска и Донецка

На временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали с помощью аэрофотосъемки расположение более 100 танков.

Об этом говорится в отчете миссии.

Танки находятся в нескольких десятках километров от оккупированных Луганска и Донецка.

Согласно информации ОБСЕ, 26 мая аэрофотосъемка показала наличие 57 танков примерно в 4 км к юго-востоку от Тернового; 34 танка около Круглика; 19 танков, восемь самоходных минометов (или гаубиц) и 24 буксируемых миномета (или гаубицы) около Мирного; 13 танков вблизи Шимшиновки; восемь танков и семь буксируемых минометов (или гаубиц) около Миусинска; а также 24 резервуара и четыре ракетно-космических комплекса типа "земля-воздух" вблизи Бугаевки.

Кроме того, 27 мая дальний беспилотник СММ зафиксировал 34 танка примерно в 4 км к юго-востоку от Тернового; девять самоходных гаубиц, семь буксируемых гаубиц, семь танков и четыре ракеты класса "земля-воздух" 6 км к юго-востоку от Миусинска; а также 21 танк, 12 буксируемых гаубиц, восемь самоходных гаубиц, шесть противотанковых орудий и 15 вблизи Мирного.

Напомним, на Донбассе с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения переходят на новый график работы.

С завтрашнего дня пункты пропуска на востоке Украины будут работать ежедневно с 6:00 утра до 20:00 вечера.