Подарок для Кремля: что пишут мировые СМИ об "убийстве" Бабченко

Спецоперация украинских спецслужб по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вызвала очень неоднозначную реакцию на Западе. Радостные сообщения в мировых СМИ о том, что журналист оказался живым, чередуются с критикой украинских властей в подрыве доверия к средствам массовой информации.

Также некоторые издания писали, что, распространив ложную информацию, Киев добавил аргументации Москве, которая постоянно обвиняет Украину в распространении антироссийских фейков.

Так, британское издание Independent пишет, что "странное воскрешение Аркадия Бабченко является подарком для Кремля".

Московский корреспондент издания Оливер Кэррол поясняет, что после этой истории доверие к Украине окажется под вопросом.

"Это была, в конце концов, страна, которая утверждала, что она как-то более правдива, чем ее восточный сосед", - пишет он.

Он назвал три негативных для Украины последствия от инсценировки убийства Бабченко. Во-первых, журналисты больше не будут безоговорочно принимать официальные заявления Украины. Во-вторых, новости об угрозах журналистам теперь будут подвергаться сомнению на каждом шагу. В-третьих, Кремль теперь сможет называть Украину "сказочником" – мол, вся информация, которую сообщает Киев, теперь будет ставиться под сомнение.

Похожего мнения придерживается и The New York Times. В редакционной колонке американской газеты отмечается, что украинские власти должны объяснить, почему они сочли необходимым скомпрометировать журналистскую деятельность, пойдя на инсценировку убийства Бабченко.

"Они (власти, - ред.), несомненно, предоставили корм теоретикам заговора и циничным опровергателям "фальшивых новостей" во всем мире. Одно можно сказать наверняка: Кремль воспользуется этим официальным обманом, чтобы показать, на что могут пойти его враги, чтобы запятнать Россию", - говорится в материале.

Британская The Guardian, комментируя новость о воскрешение Бабченко, привела слова старшего научного сотрудника Института международных отношений в Праге Марка Галеотти: "В следующий раз, когда произойдет какое-нибудь убийство, Россия сможет разыграть эту карту, спросив: "А вы точно знаете, что оно настоящее?".

Американский телеканал СNN пишет, что "не стреляя или жертвуя жизнью, украинские службы безопасности нанесли прямой пропагандистский удар против Кремля". Вместе с тем отмечается, что каким бы ни было объяснение, операция могла быть выполнена таким образом, чтобы не подвергать риску журналиста и доверие к средствам массовой информации. Теперь же инсценировка Бабченко сыграет на руку тем, кто обвиняет СМИ в фейках или недостоверности.

Телеканал ABC News делает вывод - то, что в смерть Бабченко так легко поверили, показывает, насколько обычным делом является убийство журналистов в Украине и России.

Немецкая газета Bild, описывая историю с "воскрешением" Бабченко, сделала вывод, что "такого шпионского триллера никогда не было".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.

Спецоперацию спецслужб по инсценировке убийства Бабченко раскритиковала международная негосударственная организация "Репортеры без границ" и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.