Александр Кольченко объявил голодовку в российской колонии

Украинский политзаключенный в России Александр Кольченко вслед за Олегом Сенцовым объявил голодовку.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Кольченко Андрея Лепехина.

"Кольченко только что голодовку объявил", - написал Чиков.

Пока неизвестно является ли она бессрочной и какие требования выдвигает Кольченко.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.