Накануне Дня защиты детей, 31 мая, в 18:00 телеканал "Интер" совместно с ТРЦ Gulliver проведут фан-встречу со звездами благотворительного онлайн-аукциона "Интер – детям".

MONATIK, Мила Нитич, группа AVIATOR, победитель детского конкурса "Славянский базар" Дарина Галицкая, диджей радио "Перец ФМ", участники детского талант-шоу "Круче всех" и ведущие телеканала "Интер" соберутся вместе, чтобы поговорить о добрых делах и представить новые лоты.

Этих знаменитостей объединяет не только талант и любовь поклонников, но и большое сердце. Они – постоянные участники благотворительного онлайн-аукциона "Интер – детям". Выставляя на аукцион свои эксклюзивные лоты, звезды помогают собрать деньги на оборудование для детских больниц и тем самым спасти жизни или сохранить здоровье малышам. Памятные сувениры, мастер-классы и необычные экскурсии, совместные тренировки и съемки в популярных проектах – все эти лоты можно найти на сайте deti.inter.ua. А 31 мая на фан-встрече будут презентованы новые лоты от звездных участников аукциона "Интер – детям". Что предложит MONATIK, Мила Нитич, группа AVIATOR и другие гости? Узнаем уже сегодня!

Также в программе мероприятия – музыкальные сюрпризы и подведение итогов конкурса на лучшие вопросы звездам, который проходит на Facebook-странице ТРЦ Gulliver.

Не пропустите встречу с кумирами! 31 мая в 18:00 в ТРЦ Gulliver, 1 этаж, центральный атриум.