Полиция задержала пятерых подростков, бросавших камни в автомобили на Одесской трассе

Полиция задержала пятерых несовершеннолетних, которые бросали камни в автомобили на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"На трассе Киев-Одесса в лобовое стекло автомобиля, в котором ехала семья с двумя детьми, попал камень. Он пролетел сквозь весь салон и вылетел в заднее стекло. Малолетние, которые находились во время движения в автокреслах на заднем сиденье, чудом не пострадали", - говорится в сообщении.

Об инциденте водитель сообщил в полицию. Такой случай оказался неодиночным.

По словам пострадавших подобные инциденты происходили в ночное время на одном и том же участке дороги. Полицейские решили проверить полученную информацию.

Злоумышленников задержали с поличным. Ими оказались пятеро ребят в возрасте от 13 до 16 лет, все жители села Шкаровка Белоцерковского района.

"Несовершеннолетних потянуло на приключения и они решили позабавиться, бросая камни в автомобили, которые двигались по трассе", - пояснили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Полиция выясняет реальное количество пострадавших от преступлений несовершеннолетних.

Ранее в Киеве группа молодых людей сначала избила и ограбила продюсера телеканала "Украина", после чего при попытке украсть товар из супермаркета подралась с охранниками.