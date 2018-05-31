У депутата Алексея Гончаренко украли три велосипеда

В ночь на 31 мая неизвестные вскрыли гараж народного депутата Алексея Гончаренко (БПП) и украли три велосипеда. Об этом парламентарий сообщил в Facebook.

"Сегодня ночью вскрыли мой гараж. Искали, наверное, депутатскую машину. Но, облом, депутат оказался необычным, машины у меня нет. Зато были 3 велосипеда. Украли мой, жены и даже сына, детский", - рассказал он.

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