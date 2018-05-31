На Крещатике возобновили автомобильное движение

На центральной улице Киева возобновили движение для автомобилей, которое было перекрыто из-за проведения финала Лиги чемпионов и Дня Киева.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Киева Алексей Резников.
"Всем, кто спрашивал: Крещатик уже свободен для проезда. За сутки раньше плана перекрытия", - написал Резников.
Напомним, в конце мая киевские власти перекрывали движение транспорта по центральной улице столицы из-за проведения финала Лиги чемпионов. Тогда на Крещатике была установлена фан-зона футбольного турнира.