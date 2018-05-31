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Вместо года украинского языка Порошенко подписал указ о десятилетии

Вместо года украинского языка Порошенко подписал указ о десятилетии
Фото: president.gov.ua

Документом предусматривается создание целевой программы на 2018-2028 гг., обеспечивающей всестороннее развитие и функционирование украинского языка

31.05.18 24
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О неотложных мерах касательно укрепления государственного статуса украинского языка и способствование созданию единого культурного пространства Украины", сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что указ разработан "с целью обеспечения  усиления консолидирующей роли языка в украинском обществе как средства государственного единства, учитывая необходимость защиты национального культурно-языкового и информационно-языкового процессов ее интеграции в европейское и мировое культурное пространство".

"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявила 2018 год годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы защитить язык. Потому что главное, что держат нацию, что обеспечивает ее развитие - является украинский язык", - сказал Порошенко.

Отмечается, что этим документом предусматривается создание целевой программы на 2018-2028 гг., нацеленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка, как государственного.

Также речь идет о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе и через печатные средства массовой информации, рекламу и т.д.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина с уважением относится к языкам национальных меньшинств, поэтому не надо ставить ультиматумы нашему государству.

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