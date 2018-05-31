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"Убийство" Аркадия Бабченко

Аваков шокирован реакцией международных организаций на спецоперацию СБУ по Бабченко

Аваков шокирован реакцией международных организаций на спецоперацию СБУ по Бабченко
Арсен Аваков / Фото: cont.ws

Вы что, хотели, чтобы он был убит?

31.05.18 44
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Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков сказал, что глубоко удивлен реакцией международных организаций, которые раскритиковали спецоперацию СБУ по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мне удивительны заявления многих международных организаций, "что это такое - дезинформировали общество". Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит? И вы бы на этом примере говорили - Amnesty International или Репортеры без границ - вот, у нас еще один погибший журналист?", - сказал Аваков.

Он добавил, что приветствует предотвращение украинскими спецслужбами убийства человека, и то, что они посчитали необходимым задержать организатора этого неудавшегося преступления таким образом.

"Поэтому, мягко говоря, удивляют и шокируют такие заявления неких международных авторитетов. Я думаю, что впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением, что о них скажет тот или иной псевдоморальный авторитет, а (будут руководствоваться - ред.) тем, чтобы на нашей территории было спокойно, и человек не подвергся нападению", - заявил министр внутренних дел.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.

Спецоперацию спецслужб по инсценировке убийства Бабченко раскритиковала международная негосударственная организация "Репортеры без границ" и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

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