Подразделение 54-й бригады ВСУ ликвидировало укрепленную позицию боевиков на Светлодарской дуге. Соответствующую запись разместил в YouТube волонтер Юрий Мысягин.
"Вот свежее и полное видео, снятое с двух разных мест, как группа К-2 при помощи 25-го батальона разносит сепарскую позицию "Прыщ", она же "Фурункул" находящуюся в "Волшебном лесу" - разносит в щепки. И так разнесла, что даже целых бревен не осталось. Ждем опровержение, что все это постанова, снятая в павильоне киностудии, и никаких потерь конечно у народной милиции и ополченцев нет", - прокомментировал видео волонтер.
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Ранее Юрий Мысягин опубликовал видео уничтожения передовой позиции боевиков в районе поселка Троицкое на Светлодарской дуге.