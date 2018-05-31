"Сила молитвы" помогает проводить реформы и принесла Украине безвиз, - Порошенко

Президент Петр Порошенко рассказал, что "сила молитвы" помогает проводить реформы в Украине и принесла нашей стране безвизовый режим с Евросоюзом. Об этом он заявил на VII Национальном молитвенном завтраке, передает пресс-служба главы государства.
"Сила молитвы была и тогда, когда мы проводили реформы, которые решительно меняли нашу страну. И тоже говорили, что это невозможно, потому что за 26 лет до того никто не мог проводить этих законов. И мы достигли этого", - отметил Порошенко, напомнив, что многие сомневались в получении Украиной безвизового режима с ЕС.
Глава государства убежден, что "без Божьей помощи мы бы не смогли сделать и шага". В частности, он заявил, что Господь услышал нашу молитву и принес победу народу во время Революции Достоинства.
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"Сила молитвы" также помогала нашим военным, которые выходили из окружения под Изварино, Довжанским и Дебальцево.
"Представить себе не можете, как всю ночь я не мог уснуть и молился о том, чтобы Господь дал нам спасение. И, несмотря на то, что враг думал, что мы в окружении, мы вышли и сохранили наши силы", - рассказал президент.
Президент поручил Кабмину заняться вопросом принятия общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи.