Стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко

В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об аресте гражданина Германа Б.Л., которого подозревают в организации и подготовке террористического акта. Об этом пресс-служба судебного учреждения сообщила в Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации подготовки террористического акта, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)", – говорится в сообщении.

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Издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что речь идет о подозреваемом в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали некого гражданина "Г". Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс.