В Украине появилась Академия патрульной полиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал Академию патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Кроме того, сегодня, 31 мая, состоялся выпуск первых 83 курсантов Академии.
"Смена системы невозможна без изменения системы подготовки кадров. Новая полиция реализует в своей деятельности три главных принципа: честность, самоотверженность и профессионализм", - сказал он.
По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, реализация проекта Академии патрульной полиции состоялась при поддержке международных партнеров - Канады и США.
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