Правоохранители разоблачили заместителя директора одной из столичных гимназий, который подозревают в подделке документов. Кроме того, оказалось, что он хранил на рабочем месте боеприпасы и психотропные вещества.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас продолжаются следственные действия, подозреваемому избирается мера пресечения.

29 мая 2018 замдиректора, используя подложный экземпляр распоряжения КГГА, пытался попасть в кабинет директора гимназии и взять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

"Во время проведения следственных действий сотрудники полиции 30 мая 2018 обнаружили в служебном кабинете указанного заместителя директора предметы, похожие на запал к боевой гранате, психотропные вещества, устройство для отстрела резиновых пуль и боеприпасы к нему", - сообщили в КГГА.

Сейчас готовы документы об увольнении с занимаемой должности указанного заместителя директора. Подозреваемому избирается мера пресечения. Также подписан приказ об увольнении за системные нарушения директора гимназии.

Ситуация в гимназии находится под усиленным контролем правоохранителей и представителей КГГА. К охране гимназии привлечены сотрудники "Муниципальной стражи".

Фото: КГГА

Напомним, в министерстве образования и науки рекомендовали всем учебным заведениям усилить охрану и меры безопасности в связи со случаями отравлений газообразными веществами.