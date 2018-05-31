Правоохранители разоблачили заместителя директора одной из столичных гимназий, который подозревают в подделке документов. Кроме того, оказалось, что он хранил на рабочем месте боеприпасы и психотропные вещества.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Сейчас продолжаются следственные действия, подозреваемому избирается мера пресечения.
29 мая 2018 замдиректора, используя подложный экземпляр распоряжения КГГА, пытался попасть в кабинет директора гимназии и взять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.
"Во время проведения следственных действий сотрудники полиции 30 мая 2018 обнаружили в служебном кабинете указанного заместителя директора предметы, похожие на запал к боевой гранате, психотропные вещества, устройство для отстрела резиновых пуль и боеприпасы к нему", - сообщили в КГГА.
Сейчас готовы документы об увольнении с занимаемой должности указанного заместителя директора. Подозреваемому избирается мера пресечения. Также подписан приказ об увольнении за системные нарушения директора гимназии.
Ситуация в гимназии находится под усиленным контролем правоохранителей и представителей КГГА. К охране гимназии привлечены сотрудники "Муниципальной стражи".
Фото: КГГА
Напомним, в министерстве образования и науки рекомендовали всем учебным заведениям усилить охрану и меры безопасности в связи со случаями отравлений газообразными веществами.