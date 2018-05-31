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Страны НАТО предоставили Украине оружия на $45 млн

Страны НАТО предоставили Украине оружия на $45 млн
ПТРК Javelin / Фото: medium.com

И все это - с начала 2018 года

31.05.18 46
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Украина в 2018 году получила от партнеров летального оружия и других военных средств на сумму более 45 млн долларов.

Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины Валентин Левчик, передает Корреспондент.

Оружие, в частности, предоставили США, Литва, Великобритания и Канада.

"В этом году мы получили уже материально-техническую помощь на сумму более $45 млн, среди которых более $44 млн - это техническая помощь: противотанковые ракетные комплексы, станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и другое и около $500 тыс. гуманитарной помощи - это другие товары военного назначения", - сказал Левчик.

Начиная с 2014 года Украина получала помощь в виде материальных средств от 20 стран мира.

"Техническая помощь: приборы ночного видения, средства связи, техника для разминирования, автомобильная техника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение и другое - на сумму более $292 млн, а также медицинское и тыловое имущество на сумму около $56 млн", - рассказал Левчик.

Напомним, во время встречи представителей парламентских фракций со специальным представителем государственного департамента США по Украине Куртом Волкером обсуждался вопрос предоставления Украине летального оружия от США.

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