Громадська спілка "Національна організація роздрібної торгівлі" (НОРТ) провела 30 травня 2018 р. прес-конференцію в УНІАН, де оголосила про початок загальнонаціональної ініціативи "Тютюн - не для дітей!". Її мета – створення у роздрібній торгівлі середовища, в якому продаж тютюнових виробів неповнолітнім стане неприпустимим.

Ініціатива розпочнеться у червні і триватиме протягом року. Програма передбачатиме регулярні візити до представників роздрібної торгівлі, проведення освітніх заходів та надання інформаційних матеріалів.

В Україні заборонено продаж тютюнових виробів особам, яким не виповнилося 18 років, і в законодавстві зафіксовані санкції за порушення цієї норми: штраф у розмірі 6800 грн. та позбавлення ліцензії. Однак, практика показує, що далеко не завжди торгові точки дотримуються вимог законодавства.

"Саме тому НОРТ, як відповідальна галузева асоціація, виступила з ініціативою, покликаною інформувати представників малого і середнього бізнесу, зокрема, власників мереж і кіосків, керівників та продавців, про вимоги чинного законодавства та надавати їм фахові рекомендації щодо вдосконалення в цьому напрямі. Ми також пропонуватимемо долучитися до ініціативи відповідним контролюючим органам з боку влади. Віримо, що їхня участь додасть ефективності нашому проекту", - заявив Юрій Бондарєв, голова ГС "Національна організація роздрібної торгівлі".

До ініціативи вже приєдналися представники кількох торгівельних мереж. "Ми не хочемо, щоб діти курили. Постійно проводимо зі своїми працівниками роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості продажу сигарет неповнолітнім. Очікуємо, що колеги підтримають нас у цій ініціативі. Зі свого боку, ми готові ділитися досвідом – як проводити освітню роботу з працівниками. У нас є програма "Таємний покупець", через яку контролюємо дії наших співробітників", - розповів Микола Ганул, власник компанії "Ганул".

Також Микола Ганул звернувся безпосередньо до громадян, яких теж закликав бути соціально відповідальними. На жаль, досить часто самі дорослі допомагають підліткам купувати сигарети в торгівельній мережі.

Представник Торгового дому "ТОРГ СІТІ" Віталій Зубов звернувся до колег із поясненнями статей діючого законодавство щодо продажу тютюнових виробів та перелічив штрафні санкції, констатувавши: "Продавцю краще додатково перевірити документи, тим більше, що він має законодавче право відмовитися продавати тютюн тим особам, які не підтвердили вік документально".

Також Віталій Зубов звернув увагу контролюючих органів, що найчастіше порушення умов продажу сигарет неповнолітнім проходить в середовищі нелегальної торгівлі. "Штраф за нелегальну торгівлю від 340 грн, що суттєво відрізняється від розмірів покарань для легальних торгівців тютюном", - уточнив він.

Програма загальнонаціональної ініціативи "Тютюн - не для дітей!" розрахована на кілька етапів. Перша хвиля охопить власників торгівельних мереж, друга – безпосередньо продавців та менеджерів, які контролюють їх роботу. Мережі, які приєднаються до ініціативи, отримають наліпки акції для розміщення у торгових точках, із телефоном ГС "НОРТ", куди можна подзвонити та озвучити скаргу, якщо продавець не виконує свої обов’язки щодо перевірки віку покупців тютюну.

ГС "НОРТ" закликає приєднатися до програми торгівельні мережіта контролюючі органи, щоб спільними зусиллями досягти бажаного результату, а саме - виключення будь-якої можливості придбання тютюнових виробів неповнолітніми.