В Житомирской области состоялся заключительный этап учебных сборов с личным составом оперативного резерва первой очереди, во время которого резервисты проходили подготовку в одном из подразделений десантно-штурмовых войск.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
Итогом подготовки стали батальонные тактические учения с боевой стрельбой, форсированием водной преграды и десантированием. Учения проходили во взаимодействии с армейской авиацией.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Практический этап учений лично контролировал командующий десантно-штурмовых войск Украины, генерал-лейтенант Михаил
Забродский, который наблюдал, как резервисты отрабатывали рейдовые действия в тылу противника с привлечением тактического воздушного десанта и другими учебно-боевыми заданиями.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Резервисты показали высокий уровень подготовки и слаженности, что позволило успешно выполнить все поставленные задачи.
Напомним, новый БТР-4МВ1 завершил все заводские испытания, преодолел сотни километров по бездорожью и дорогам, успешно форсировал водные преграды вплавь и вброд.