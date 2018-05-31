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Фото Под Житомиром прошли масштабные учения резервистов

<span class="label red">Фото</span> Под Житомиром прошли масштабные учения резервистов
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Итогом подготовки стали батальонные тактические учения с боевой стрельбой, форсированием водной преграды и десантированием

31.05.18 264
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В Житомирской области состоялся заключительный этап учебных сборов с личным составом оперативного резерва первой очереди, во время которого резервисты проходили подготовку в одном из подразделений десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Итогом подготовки стали батальонные тактические учения с боевой стрельбой, форсированием водной преграды и десантированием. Учения проходили во взаимодействии с армейской авиацией.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Практический этап учений лично контролировал командующий десантно-штурмовых войск Украины, генерал-лейтенант Михаил

Забродский, который наблюдал, как резервисты отрабатывали рейдовые действия в тылу противника с привлечением тактического воздушного десанта и другими учебно-боевыми заданиями.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Резервисты показали высокий уровень подготовки и слаженности, что позволило успешно выполнить все поставленные задачи.

Напомним, новый БТР-4МВ1 завершил все заводские испытания, преодолел сотни километров по бездорожью и дорогам, успешно форсировал водные преграды вплавь и вброд.

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