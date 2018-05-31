Адвокат рассказал, кто такой гражданин Г., подозреваемый в организации покушения на Бабченко

Этот самый гражданин якобы имеет давние отношения с Министерством обороны Украины и известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО

Подозреваемый в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко является директором негосударственного предприятия по производству оружия, единственного в Украине.



Об этом сообщил адвокат подозреваемого Евгений Солодко на своей странице в Facebook.

"Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране", - написал Солодко.

Он утверждает, что Герман имеет давние отношения с Министерством обороны Украины и известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО.

"Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - утверждает адвокат.

Ранее сегодня стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко. Так, в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об аресте гражданина Германа Б.Л., которого подозревают в организации и подготовке террористического акта. Издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу суда сообщило, что речь идет о подозреваемом в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, 29 мая СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.