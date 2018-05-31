Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Адвокат рассказал, кто такой гражданин Г., подозреваемый в организации покушения на Бабченко
"Убийство" Аркадия Бабченко

Адвокат рассказал, кто такой гражданин Г., подозреваемый в организации покушения на Бабченко

Адвокат рассказал, кто такой гражданин Г., подозреваемый в организации покушения на Бабченко
Задержание организатора покушения / Скриншот: youtube.com/СБУ

Этот самый гражданин якобы имеет давние отношения с Министерством обороны Украины и известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО

31.05.18 28
000

Подозреваемый в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия  Бабченко является директором негосударственного предприятия по производству оружия, единственного в Украине.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Евгений Солодко на своей странице в Facebook.

"Итак, об организаторе "покушения на убийство"  Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране", - написал Солодко.

Он утверждает, что Герман имеет давние отношения с Министерством обороны Украины и известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО.

"Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - утверждает  адвокат.

Ранее сегодня стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко. Так, в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об аресте гражданина Германа Б.Л., которого подозревают в организации и подготовке террористического акта. Издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу суда сообщило, что речь идет о подозреваемом в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, 29 мая СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко"Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИАваков шокирован реакцией международных организаций на спецоперацию СБУ по Бабченко
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 32172
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 32885
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3261
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8737
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 15950
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18628
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11714
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13222
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10429
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9706
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 6168 / 6482
  2. Бабченко живой, убийство инсценировали, - СБУ 3897 / 3986
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 3616 / 32885
  4. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2266 / 2766
  5. Испытание страхом. Зачем "убили" Аркадия Бабченко (обновлено) 2249 / 2866
  6. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 2194 / 3815
  7. Саакашвили проиграл МВД 2111 / 2363
  8. "Репортеры без границ" возмутились инсценировкой убийства Бабченко 1629 / 1927
  9. В Кабмине рассказали, как будут повышать рождаемость в стране 1585 / 2173
  10. Первой в мире мусульманской балерине разрешили танцевать в хиджабе 1283 / 1473
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 34 / 6482
  2. Испытание страхом. Зачем "убили" Аркадия Бабченко (обновлено) 21 / 2866
  3. Бабченко живой, убийство инсценировали, - СБУ 15 / 3986
  4. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 14 / 32885
  5. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 9 / 2766
  6. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 7 / 3261
  7. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 7 / 1581
  8. Саакашвили проиграл МВД 6 / 2363
  9. Польша предложила ООН назначить спецпредставителя по вопросам Украины 4 / 168
  10. "Репортеры без границ" возмутились инсценировкой убийства Бабченко 4 / 1927
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.