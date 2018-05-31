Он отметил, что никаких интервью в ближайшее время давать не будет

Исполнителем "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко оказался участник АТО Алексей Цымбалюк. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.



Саморазоблачение в рамках данного дела он объяснил тем, что после обнародования видеоролика получения им аванса за "убийство" Бабченко без изменения его голоса, "шифроваться" не видит смысла.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам по доллары. Честно не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу – люди чести", – написал Цымбалюк.





Он отметил, что никаких интервью в ближайшее время давать не будет, так как следствие все еще идет и он "давал подписку о неразглашении".

Ранее сегодня стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко. Так, в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об аресте гражданина Германа Б.Л., которого подозревают в организации и подготовке террористического акта. Издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу суда сообщило, что речь идет о подозреваемом в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, 29 мая СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.