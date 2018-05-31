Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В Нацбанке предлагают использовать банковскую карту как паспорт

В Нацбанке предлагают использовать банковскую карту как паспорт

В Нацбанке предлагают использовать банковскую карту как паспорт
Фото из открытых источников

Также карточки можно будет использовать в качестве идентификатора для получения услуг от частных компаний

31.05.18 892
300

Национальный банк предлагает ввести идентификацию граждан-клиентов банков с помощью банковских карт.

Соответствующая возможность содержится в представленном для публичного обсуждения законопроекте о расширении системы BankID. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что сейчас с помощью карты можно получить только административные услуги, однако, нововведение даст возможность предоставлять банковские услуги и дистанционно открывать счета для новых клиентов.

Также банковские карточки можно будет использовать в качестве идентификатора для получения услуг от частных компаний.

"Учитывая то, что по состоянию на 1 апреля украинскими банками эмитировано почти 60 миллионов платежных карточек, система BankID Национального банка способна стать самым массовым средством для дистанционной идентификации в Украине при условии поддержки системы и подключения к ней банков Украины", - сообщают в Нацбанке.

В НБУ добавили, что подключение к системе BankID является бесплатным для украинских банков и компаний.

Отметим, ранее Кабинет министров принял решение запретить оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В России хотят пронумеровать своих гражданВ Украине хотят отменить штамп о прописке в паспортеВенгрия выдала украинцам более 100 тысяч паспортов, - МИД
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 32281
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 32959
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3302
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8750
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16016
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18682
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11767
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13277
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10474
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9734
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 6317 / 6558
  2. Бабченко живой, убийство инсценировали, - СБУ 3927 / 4009
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 3676 / 32959
  4. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 3447 / 4144
  5. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2478 / 2828
  6. Испытание страхом. Зачем "убили" Аркадия Бабченко (обновлено) 2256 / 2885
  7. Саакашвили проиграл МВД 2119 / 2373
  8. "Репортеры без границ" возмутились инсценировкой убийства Бабченко 1635 / 1930
  9. Стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко 1604 / 1838
  10. В Кабмине рассказали, как будут повышать рождаемость в стране 1587 / 2174
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 34 / 6558
  2. Испытание страхом. Зачем "убили" Аркадия Бабченко (обновлено) 21 / 2885
  3. Бабченко живой, убийство инсценировали, - СБУ 15 / 4009
  4. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 14 / 32959
  5. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 11 / 284
  6. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 10 / 2828
  7. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 9 / 4144
  8. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 8 / 1696
  9. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 7 / 3302
  10. Саакашвили проиграл МВД 6 / 2373
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.