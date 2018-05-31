В Нацбанке предлагают использовать банковскую карту как паспорт

Национальный банк предлагает ввести идентификацию граждан-клиентов банков с помощью банковских карт.
Соответствующая возможность содержится в представленном для публичного обсуждения законопроекте о расширении системы BankID. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что сейчас с помощью карты можно получить только административные услуги, однако, нововведение даст возможность предоставлять банковские услуги и дистанционно открывать счета для новых клиентов.
Также банковские карточки можно будет использовать в качестве идентификатора для получения услуг от частных компаний.
"Учитывая то, что по состоянию на 1 апреля украинскими банками эмитировано почти 60 миллионов платежных карточек, система BankID Национального банка способна стать самым массовым средством для дистанционной идентификации в Украине при условии поддержки системы и подключения к ней банков Украины", - сообщают в Нацбанке.
В НБУ добавили, что подключение к системе BankID является бесплатным для украинских банков и компаний.
Отметим, ранее Кабинет министров принял решение запретить оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки.