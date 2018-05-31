Украинского консула в Гамбурге уволили за антисемитизм

За нарушение присяги госслужащего, связанное с его антисемитскими высказываниями, МИД Украины уволило консула в Гамбурге Василия Марущинца.



Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.



"Дисциплинарной комиссией по рассмотрению дисциплинарных дел Министерства иностранных дел Украины осуществлено дисциплинарное производство в форме служебного расследования, по результатам которого комиссия пришла к выводу, что действия В. И. Марущинца расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы", - говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что "комиссия считает, что действия Марущинца несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы". Приказ об увольнении Марущинца с должности и дипломатической службы издан 30 мая 2018 года.



Теперь результаты служебного расследования будут переданы в правоохранительные органы для правовой оценки, потому что действия Марущинца могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной вражды).



О том, что Василий Марущинец в Facebook пишет антисемитские тексты, 12 мая сообщил на своем видеоканале в YouTube скандальный блогер Анатолий Шарий.