Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз

Верховная Рада рассмотрит проект новой редакции закона о столице. Документ предлагает сократить количество депутатов Киевсовета со 120 до 25. При этом все они должны будут работать на постоянной основе.

Об этом рассказала один из авторов законопроекта, заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид, передает Укринформ.

По словам вице-спикера, предусматривается перераспределение полномочий между мэром и главой городской администрации. Согласно законопроекту, город возглавляет городской голова, который будет иметь всю полноту полномочий.

"Он фактически будет единолично формировать городскую администрацию, он будет главным распорядителем киевского бюджета и так далее. Глава Киевской городской администрации фактически представит государство в регионе, а не в городе. Его задачей будет, в том числе, следить за законностью решений органа местного самоуправления", - отметила Сыроид.

Парламентарий считает неправильной ситуацию, когда всю исполнительную власть в городе возглавляет глава КГГА, который назначается Президентом, а городской голова почти не имеет полномочий для управления городом.

Законопроект №8420 зарегистрирован в парламенте 30 мая.

Ранее Фокус писал, что больше всего киевлян беспокоят вопросы жилищного хозяйства, транспорта, соцобеспечения, здравоохранения и ветеринарной медицины. За 2017 год в Контактный центр Киева поступило более 1,5 млн звонков и 1 млн обращений от столичных жителей в основном по этим вопросам.