Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз

Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз

Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз
Фото: perspektyvy.kiev.ua

А полномочия столичного мэра расширить

31.05.18 494
300

Верховная Рада рассмотрит проект новой редакции закона о столице. Документ предлагает сократить количество депутатов Киевсовета со 120 до 25. При этом все они должны будут работать на постоянной основе.

Об этом рассказала один из авторов законопроекта, заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид, передает Укринформ.

По словам вице-спикера, предусматривается перераспределение полномочий между мэром и главой городской администрации. Согласно законопроекту, город возглавляет городской голова, который будет иметь всю полноту полномочий.

"Он фактически будет единолично формировать городскую администрацию, он будет главным распорядителем киевского бюджета и так далее. Глава Киевской городской администрации фактически представит государство в регионе, а не в городе. Его задачей будет, в том числе, следить за законностью решений органа местного самоуправления", - отметила Сыроид.

Парламентарий считает неправильной ситуацию, когда всю исполнительную власть в городе возглавляет глава КГГА, который назначается Президентом, а городской голова почти не имеет полномочий для управления городом.

Законопроект №8420 зарегистрирован в парламенте 30 мая.

Ранее Фокус писал, что больше всего киевлян беспокоят вопросы жилищного хозяйства, транспорта, соцобеспечения, здравоохранения и ветеринарной медицины. За 2017 год в Контактный центр Киева поступило более 1,5 млн звонков и 1 млн обращений от столичных жителей в основном по этим вопросам.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Как в Киеве выбирали главную блондинку страныНа Крещатике возобновили автомобильное движениеВо время финала Лиги чемпионов туристы и болельщики оставили в Киеве 50 млн грн
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 32269
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 32951
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3299
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8746
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16006
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18672
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11761
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13268
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10471
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9731
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 6317 / 6556
  2. Бабченко живой, убийство инсценировали, - СБУ 3927 / 4009
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 3676 / 32951
  4. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 3447 / 4130
  5. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2478 / 2823
  6. Испытание страхом. Зачем "убили" Аркадия Бабченко (обновлено) 2256 / 2885
  7. Саакашвили проиграл МВД 2119 / 2373
  8. "Репортеры без границ" возмутились инсценировкой убийства Бабченко 1635 / 1930
  9. Стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко 1604 / 1838
  10. В Кабмине рассказали, как будут повышать рождаемость в стране 1587 / 2174
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 34 / 6556
  2. Испытание страхом. Зачем "убили" Аркадия Бабченко (обновлено) 21 / 2885
  3. Бабченко живой, убийство инсценировали, - СБУ 15 / 4009
  4. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 14 / 32951
  5. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 11 / 284
  6. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 10 / 2823
  7. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 9 / 4130
  8. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 8 / 1690
  9. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 7 / 3299
  10. Саакашвили проиграл МВД 6 / 2373
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.