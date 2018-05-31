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НАБУ накликало себе общественный совет. Итоги онлайн-голосования стали сюрпризом для борцов с коррупцией

НАБУ накликало себе общественный совет. Итоги онлайн-голосования стали сюрпризом для борцов с коррупцией
Один из активистов "Демократичной сокиры орды" в образе орка, фото: Андрей Райский / kiev.informator.ua

Интернет-пользователи определили судьбу общественного контроля и кадровых вопросов Национального антикоррупционного бюро на предстоящий год. Предварительные результаты голосования показывают эффективность прямого обращения к избирателям

Максим Мухин - 31.05.18 43
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21 мая завершилось онлайн- голосование за состав нового Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро (СОК НАБУ). Этот орган, который помимо гражданского контроля и заслушивания отчетов, занимается кадровыми вопросами бюро. Три представителя совета входят в конкурсную комиссию на занятие вакантных должностей, еще два – в дисциплинарную комиссию. Впервые СОК избирался в 2015 году, согласно указу президента. Выбираются члены совета путем рейтингового интернет-голосования, которое длится 12 часов. Проголосовать может любой желающий, пройдя верификацию по электронной почте и номеру мобильного телефона. Кандидатов в СОК могут делегировать только общественные организации, занимающиеся борьбой с коррупцией. Одна организация может выдвинуть не больше трех кандидатов. Срок полномочий совета – один год.

Выборы завершились 21 мая в 21:00, но официальные результаты НАБУ огласит только 6 июня. Как поясняет пресс-служба бюро, это время необходимо для проверки на отсутствие нарушений.

"Нужно получить информацию от Госспецсвязи, мобильного оператора и организации, осуществлявшей мониторинг голосования. Мы проверим, не было ли так называемых "накруток", а после предоставим официальные результаты. Об этих сроках было сообщено еще 7 мая, когда объявлялся конкурс", — сказала Фокусу сотрудница пресс-службы.

Предварительный успех

До официального объявления результатов НАБУ обнародовало технический протокол, анализ которого позволяет увидеть будущий состав СОК. В выборах приняли участие 19381 интернет-пользователь. Один избиратель мог выбрать не больше 15 кандидатов из 40.

По данным технического протокола, лидерами голосования стали представители общественной организации "Демократична сокира орды" Максим Дижечко, Анатолий Мазур и Татьяна Локацкая. Каждый из них набрал более 6 тысяч голосов. Следующие три места занимают представители "Общественного люстрационного комитета": Татьяна Козаченко (5564 голосов), Александра Дрик (4752) и Анна Калинчук (4565). Дальше разместились Андрей Боровик (4454) и Екатерина Рыженко (4367) (оба – "Трансперенси Интернэшнл Украина", Виталий Устименко (4174) ("Автомайдан"), Галина Янченко (4180) ("Антикоррупционный штаб"), Иван Лахтионов (4085) ("Трансперенси Интернэшнл Украина"), Евгений Карась (3998) ("СИЧ-С14"). Последние места занимают Олег Пушак (3812) ("Автомайдан"), Злата Симоненко (3780) (Ассоциация юристов Украины) и Артем Лагутенко (3682) ("Стоп коррупции").

Примечательно, что "Демократична сокира орды" была зарегистрирована через десять дней после объявления конкурса в новый СОК 17 мая. Лидер организации Максим Дижечко отмечает, что на ее регистрацию ушло три дня.

"Наши лица стали неожиданностью для многих, антикоррупционная тусовка слишком плотная, сейчас уже бегают, ищут, что делать, достают "компроматы"

Дижечко — известный волонтер и блогер, которому не чужды эпатажные выходки. Например, 9 мая его организация "Демократическая орда" провела в Киеве акцию "Ветераны WoW". Целью мероприятия был троллинг участников шествия "Бессмертный полк". Ранее отличился и Анатолий Мазур, повредивший топором автомобили во дворе Соломенского районного суда Киева. Позже он заявил, что хотел "отомстить" судьям за отказ отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Я понимаю, что наши лица стали неожиданностью для многих, антикоррупционная тусовка слишком плотная, сейчас уже бегают, ищут, что делать, достают "компроматы". Даже маму предупредил, чтобы не верила всему. Уже четыре года занимаюсь волонтерской деятельность, веду блоги, многим помогал, многие меня знают. Не отрицаю, что обращался к многим знакомым с просьбой проголосовать за нашу команду, признаться честно, не думал, что будет такой результат", — рассказывает Фокусу Дижечко. По его словам, название организации придумали просто "по приколу", объединив "ДемОрду" и "топор Мазура".

Татьяна Козаченко из "Общественного люстрационного комитета" говорит Фокусу, что корректно оценивать результаты голосования можно будет только после проверки НАБУ на отсутствие махинаций.

Судебный вердикт

В нормативных документах, регламентирующих деятельность Совета общественного контроля НАБУ, не описывается механизм оспаривания результатов голосования. Но уже создан прецедент, когда результат выборов был обжалован в судебном порядке. В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал противоправными действия НАБУ по установлению результатов голосования за состав СОК, проведенного 2 июня 2016 года. Истец поставил под сомнение порядок обработки представленных на конкурс документов и работоспособность программной системы с помощью, которой происходило рейтинговое интернет-голосование. НАБУ подало апелляцию на решения суда, но проиграло. В августе 2017 года была подана кассация. Как рассказал Фокусу председатель СОК НАБУ, избранного в 2017 году, Роман Маселко, кассация находится на рассмотрение в Верховном суде. До сегодняшнего дня суд даже не назначил дату рассмотрения.

За год работы СОК получил от граждан 40 обращений относительно возможных правонарушений сотрудниками НАБУ, а члены совета приняли участие в 11 служебных проверках

Член СОК НАБУ Евгений Грушовец подчеркивает, что обжалование результатов голосования в судах неэффективно, поскольку может затянуться на несколько лет. А срок полномочий совета – один год. Он считает, что онлайн- голосование – самый эффективный механизм выборов совета.

"Любой пользователь все видит онлайн, в техническом протоколе прописываются логи, которые не позволять провести "накрутку". Протокол открытый, более того, технически конкурс проводит не НАБУ. Здесь не возможны фальсификации", — утверждает Грушовец.

По мнению председателя СОК НАБУ Маселко, новый совет сможет работать плодотворно, несмотря на свой пестрый состав.

"Многих удивляет такая поддержка "Демократичной сокиры орды", организации, которая больше известна своим троллингом. Но вместе с тем, работа совета коллегиальная, решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании. А кворум – половина от общего состава", — заявил Маселко Фокусу.

По его словам, за год работы СОК получил от граждан 40 обращений относительно возможных правонарушений сотрудниками НАБУ. Члены совета, входящие в дисциплинарную комиссию, приняли участие в 11 служебных проверках. По их результатам вынесено пять дисциплинарных наказаний и совершено одно увольнение. А кадровая комиссия отобрала 180 новых сотрудников НАБУ.

С момента создания СОК в 2015 году работа ни одного его состава не обошлась без скандалов. Сразу после первого избрания его членов 15 потребовали провести повторное голосование. Поскольку, по их мнению, руководство НАБУ не смогло обезопасить процесс голосования от искусственной "накрутки" голосов. В 2016 году в суде обжаловали решение о выборе в состав СОК Романа Маселко. Этот судебный спор длится по сегодняшний день.

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