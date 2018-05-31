Бабченко дали вид на жительство "за заслуги перед Украиной"

Журналист Аркадий Бабченко получил вид на жительство в стране с формулировкой "за заслуги перед Украиной".

Об этом сам журналист рассказал во время пресс-конференции в Киеве.

"У меня сейчас есть вид на жительство, семья моя тоже подала документы на постоянное жительство. Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был — я не стал отказываться.... Вид на жительство мне дали с формулировкой "за заслуги перед Украиной"", — уточнил Бабченко.

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Напомним, 29 мая СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.