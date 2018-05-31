В результате взрыва мины 82-мм мины был поврежден жилой дом и приусадебный участок

В четверг, 31 мая, оккупанты открыли огонь из артиллерии и минометов по жилым домам в Чермалыке (Донецкая область).



Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК), передает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

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"31 мая по результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что обстрел населенного пункта Чермалык противник начал утром, около 9:10 минут, применяя артсистемы 122 калибра, и минометы калибра 82 и 120 миллиметров. В частности, зафиксировано попадания мины во двор частного дома по адресу улица Б. Хмельницкого 39", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo

В результате взрыва мины 82-мм мины был поврежден жилой дом и приусадебный участок.



Всего в районе Чермалыка боевики выпустили не менее 30 снарядов и мин.

Фото: facebook.com/pressjfo

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что систематические обстрелы мирных населенных пунктов с запрещенного оружия и попытки обвинить в этом ВСУ, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта, и сознательное нежелание соблюдать минских договоренностей о режиме прекращения огня", - добавили в СЦКК.

Ранее Юрий Мысягин опубликовал видео уничтожения передовой позиции боевиков в районе поселка Троицкое на Светлодарской дуге.