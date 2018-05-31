"Это какой-то больной человек": Цымбалюк не является "киллером" Бабченко, - СБУ

Относительно того, находится ли "настоящий исполнитель" под охраной, в СБУ сказали: "Без комментариев"

Участник АТО Алексей Цымбалюк не является "киллером" оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.



Об этом в четверг, 31 мая, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Громадське.



"Это какой-то больной человек. Не распространяйте дешевых фейков. На заборе люди могут что угодно написать", - сказала Гитлянская.

На вопрос о том, зачем Цымбалюк признался в том, что он исполнитель, если по версии СБУ он им не является, Гитлянская сказала: "Возможно, чтобы пропиариться".



Относительно того, находится ли "настоящий исполнитель" под охраной, Гитлянская сказала: "Без комментариев".



Ранее Алексей Цымбалюк заявил, что он является "киллером" журналиста и не видит смысла "шифроваться".



Также стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко. Так, в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об аресте гражданина Германа Б.Л., которого подозревают в организации и подготовке террористического акта. Издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу суда сообщило, что речь идет о подозреваемом в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, 29 мая СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.