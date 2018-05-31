В Киеве в Оболонском районе полиция ликвидировала подпольное казино.
Об этом в четверг, 31 мая, сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции.
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Отмечается, что нелегальное казино находилось в одном из развлекательных заведений. Там были обустроены зал с игровыми автоматами, залы для игры в покер и рулетку.
В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 20 столов для игры в покер, 6 рулеток, 56 игровых автоматов и 17 400 долларов.
Отмечается, что во время следственных действий в заведении находились персонал и игроки.
По данному факту открыто уголовное производство по статье о занятии игорным бизнесом.
Правоохранители устанавливают причастных к организации незаконного бизнеса.
Отметим, в 2017 году правоохранители пресекли незаконную деятельность 1329 различных игорных заведений.