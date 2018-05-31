Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко арестован на 2 месяца

Суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации "убийства" оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.



Соответствующее решение принял суд в четверг, сообщает Украинская правда.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в решении.



Возможность внесения залога решение суда не предусматривает.



В течение пяти суток постановление можно обжаловать.



Отмечается, что во время заседания подозреваемый заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой.

Ранее сегодня стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко. Так, в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об аресте гражданина Германа Б.Л., которого подозревают в организации и подготовке террористического акта. Издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу суда сообщило, что речь идет о подозреваемом в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, 29 мая СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.