Велосипедиста сбила машина, которая была на спецзадании, - полиция

Полицейский автомобиль, который сбил 13-летнего велосипедиста в Киеве, выполнял спецзадание. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов. "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, "скорая" доставила его в больницу", - говорится в сообщении.
По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности.
"Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование", - отмечают в полиции Киева.
Отметим, 31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали. Однако в пресс-службе АП отрицали информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.