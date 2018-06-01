Сутки в АТО: боевые действия продолжались по всей линии разграничения

На Донбассе за минувшие сутки, 31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) оставалась сложной, сообщает пресс-центр ООС.

В результате боевых действий ранения получили трое украинских военных. Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения.

Боевики 7 раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82мм и артиллерию калибра 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня.

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На Луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское.

На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая и Каменка, на Мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожено 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 1 единицу ЗУ-23-2 и 1 миномет.

Напомним, на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали с помощью аэрофотосъемки расположение более 100 танков.