Кольченко заставляют принять российское гражданство, - мать политзаключенного

При этом его шантажируют, намекая на живущих в оккупированном Крыму родителей

Украинского политзаключенного в России Александра Кольченко заставляют принять российское гражданство.

Об этом сообщила его мать Лариса Кольченко, передает "Радио Свобода".

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", потом начинается откровенный шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что нужно было бы как-то принять гражданство... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", - рассказала мать Кольченко.

По ее словам, в России рассчитывают, если он примет российское гражданство, то Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

31 мая Кольченко также объявил голодовку с одним требованием - освободить Олега Сенцова.