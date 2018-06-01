Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Кольченко заставляют принять российское гражданство, - мать политзаключенного
Освобождение заложников Кремля

Кольченко заставляют принять российское гражданство, - мать политзаключенного

Кольченко заставляют принять российское гражданство, - мать политзаключенного
Александр Кольченко / Фото: svoboda.org

При этом его шантажируют, намекая на живущих в оккупированном Крыму родителей

01.06.18 323
000

Украинского политзаключенного в России Александра Кольченко заставляют принять российское гражданство.

Об этом сообщила его мать Лариса Кольченко, передает "Радио Свобода".

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", потом начинается откровенный шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что нужно было бы как-то принять гражданство... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", - рассказала мать Кольченко.

По ее словам, в России рассчитывают, если он примет российское гражданство, то Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

31 мая Кольченко также объявил голодовку с одним требованием - освободить Олега Сенцова.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Украина и Марокко сыграли вничьюАдвокат рассказал, кто такой гражданин Г., подозреваемый в организации покушения на БабченкоМВФ не начтет новую программу, пока Украина не покончит с выборами
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 32404
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33073
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3368
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8771
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16073
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18735
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11814
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13324
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10517
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9762
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 4994 / 6777
  2. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 4221 / 4514
  3. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2842 / 3163
  4. В центре Киева взорвался автобус 2538 / 2955
  5. Хватит меряться списками. Чем пресс-секретарю генпрокурора не стоит заниматься в рабочее время 2299 / 2496
  6. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 1960 / 2012
  7. "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 1733 / 1847
  8. Стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко 1714 / 1913
  9. Подарок для Кремля: что пишут мировые СМИ об "убийстве" Бабченко 1429 / 1551
  10. В Африке буйвол отомстил охотнику за убийство своего сородича 1278 / 1439
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 40 / 335
  2. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 31 / 6777
  3. Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз 12 / 879
  4. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 12 / 4514
  5. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 10 / 3163
  6. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 10 / 2012
  7. "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 6 / 1847
  8. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 5 / 32404
  9. Украинского консула в Гамбурге уволили за антисемитизм 4 / 785
  10. В центре Киева взорвался автобус 4 / 2955
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.