Разговоры о бывшем. Почему Александра Данилюка могут уволить с должности министра финансов

Уже на следующей неделе парламент может уволить Александра Данилюка с должности министра финансов. Как сообщают СМИ, на закрытой части заседания Кабмина 30 мая Гройсман внес на рассмотрение членов правительства проект представления об увольнении министра финансов.

Причина, которая формально послужила катализатором — отказ премьера назначить в Минфин шестого заместителя министра (включая госсекретаря). Данилюк подчеркнул, что если правительство отказывается назначить ему зама, то пусть на него самого готовят представление на отставку. После перепалки с Гройсманом, подробности которой просочились в СМИ, Данилюк написал письмо послам стран "Большой семерки", в котором изложил свою трактовку конфликта с премьером.

Впрочем, есть и неофициальная версия – выход на финишную прямую разбирательства относительно заграничной недвижимости Данилюка и дела о неуплате им 700 тыс. грн налогов. Якобы ответы от официальных органов Великобритании оказались не в пользу министра.

Фокус попросил представителей парламента и эксперта оценить результаты работы Данилюка на посту министра финансов и последствия его возможного увольнения.

Нина Южанина народный депутат, глава Комитета ВР Украины по вопросам налоговой и таможенной политики

— Мне кажется, что то, что происходит сейчас с министром финансов – это следствие проблемы, которую не хотели видеть все два года его работы. По моему мнению, это время потеряно. И как сейчас вырулить из ситуации и как это планирует сделать премьер – я не знаю.

Работа нашего комитета с министром финансов отсутствовала как таковая. Конечно, с Минфином мы общаемся, конструктивный диалог, насколько он возможен, ведется. Но не на уровне министра. Нам ведь все равно нужно двигаться, принимать законы, поэтому начальники департаментов Минфина сотрудничают с секретариатом комитета, я на связи с департаментами и замами, несмотря на то, что они не всегда могут принимать решения или хотя бы доносить их до руководства.

Павел Унгурян народный депутат, глава подкомитета по вопросам доходов государственного бюджета Комитета ВР Украины по вопросам бюджета

— Я депутат с определенным опытом – я был впервые избран в 2008 году, то есть парламентский стаж 10 лет. И я работал с многими министерствами и ведомствами, сам был в Кабмине и в силу этого опыта я могу комфортно работать с разными людьми. Я всегда придерживаюсь принципа, что кто-то один должен быть "выше", а сам я человек скромный и на это не претендую.

Был ли конструктив в работе с Минфином? Были разные моменты, иногда наши предложения и аргументы воспринимались, часто мы соглашались на позиции правительства. Что касается самого Александра Данилюка – он человек не чиновничьего склада. Возможно, ему не очень подходит профильная министерская аппаратная работа и он не всегда чувствовал, как работает машина. Но личных конфликтов не было.

Дмитрий Андриевский народный депутат, первый заместитель главы Комитета ВР Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно–коммунального хозяйства

— Я бы не назвал эту работу комфортной. Вот уж нет. Лично я, как первый заместитель главы – то есть лицо, которое фактически организовывает работу комитета, общался исключительно с заместителями министра финансов. Александр Данилюк, к сожалению, ни на какие предложения по участию в работе комитета не реагировал. В том числе и тогда, когда рассматривалась бюджетная резолюция, а я напомню, что объем субсидий, которые проходят через наш комитет – это 70 млрд гривен.

С замами, аппаратом Минфина работа идет нормально, но всегда казалось, что министр несколько отстранен. Он всегда был сосредоточен на каких–то международных проектах, но, по моему мнению, в парламентско-президентской республике министр обязан общаться с депутатами, в первую очередь мажоритарщиками, чтобы знать, что волнует людей.

У нас есть основания быть недовольными его работой. Взять хотя бы печально известный "приказ №1" в январе этого года, который поставил всю систему начисления субсидий по ЖКХ на грань коллапса. Наши неоднократные обращения в Минфин ни к чему не приводили, и только вмешательство премьера и вице-премьера Зубко помогло выровнять ситуацию. Но фактически месяц система была заблокирована.

В феврале, после полного игнорирования Минфином наши попыток навести порядок в начислении субсидий, мы на комитете инициировали обращение к премьер–министру с предложением поставить вопрос об увольнении министра финансов.

За работу я бы поставил "удовлетворительно" министерству и "неуд" лично Александру Данилюку. Так что, если будет обращение – проголосую за отставку.

Михаил Головко народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики

— Диалога и понимания с министром финансов у нас не было. Фактически он игнорировал комитет. Мы были не одни такие — обращения ГФС тоже никакой реакции у него, насколько нам известно, не вызывали. Возможно поэтому там и не было порядка. Так что мы вполне обоснованно и не раз поднимали вопрос относительно компетентности человека и соответствия занимаемой должности.

К примеру, он докладывал о реформировании банковского сектора – предлагал приватизировать госбанки, которые лучше всех показали себя во время кризиса и поддержали всю систему. Теперь эту подушку безопасности предлагают продать. Ну где логика?

Взять к тому же эти скандалы с его счетами за границей, недвижимостью… Я не говорю, что только к его декларации есть вопросы. У многих министров в правительстве есть белые пятна. Но даже тут Данилюк отличается.

Результатами каденции, если отставка все же состоится, он похвастаться вряд ли сможет. Страна упала в долговую яму, структурных изменений не происходит, теневой рынок увеличивается, отток капитала нарастает, а активность бизнеса падает, кредитования нет как такового.

Владимир Фесенко глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

— Судя по поведению Александра Данилюка, он сам провоцирует свою отставку. Публичная причина конфликта – не назначение зама – просто смехотворна. За два года работы в правительстве он не мог не понять, как происходит согласование решений, в том числе кадровых. Так что это было намеренное провоцирование.

Очень похоже, что он хочет громко хлопнуть дверью.

Основной итог его работы – он сумел рассорится со всеми, с кем только можно, включая даже его партнеров – депутатов от БПП, которые его выдвигали.

Безусловно, Минфин сделал много работы – бюджетная реформа, повышение дисциплины в работе с госбюджетом…. Но его неумение выстраивать горизонтальные связи снижало эффективность работы ведомства. Он не скрывал, что считает себя единственным реформатором в правительстве.

Я бы сказал, что как министр Александр Данилюк совершил больше политических и аппаратных, чем профильных ошибок.