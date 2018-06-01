В госпитале скончались двое раненых на Донбассе военных

В Днепропетровской областной больнице в четверг, 31 мая, умерли двое военнослужащих, получивших ранения на Донбассе.
Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.
По ее данным, остановилось сердце бойца 24-й бригады Юрия Довганика, получившего осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая. Военнослужащему было 47 лет.
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"В этот же день умер 34-летний военнослужащий 92-й бригады Константин Гранив. Он получил пулевое ранение в голову от вражеского снайпера 27 мая", - написала Губа. Она добавила, что его ранения были несовместимы с жизнью.
Отметим, за минувшие сутки на Донбассе были ранены трое украинских военных.