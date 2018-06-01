Работа на украинскую контрразведку и деньги Путина: что сказал "организатор убийства" Бабченко на суде

Подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа Шевченковский суд в четверг, 31 мая, арестовал на два месяца.

Работа на украинскую контрразведку

Во время судебного заседания, Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой, передает "Украинская правда".

"Я сотрудничаю с внутренней разведкой по поводу выявления на территории Украины воздействия Российской Федерации по поводу смены власти Украины", - сказал Герман.

Он также сказал, что "контрразведка конфликтует с СБУ", и "вместо того, чтобы защищать государство, они начинают тянуть одеяло на себя".

Герман заявил, что его задачи заключались в изучении "потоков денежных средств, которые приходят в Украину" из России, террористических групп, политических партий и деятелей, которые финансируются людьми из окружения Владимира Путина.

"Нам был предоставлен список 30 человек, которых они хотели бы уничтожить на территории Украины, который сразу же был передан в контрразведку", - "организатор убийства" Бабченко.

Герман отметил, что эпизод "убийства" Бабченко был частью его работы.

"Мы прекрасно знали, что не будет никакого убийства, что это все будет инсценировано", - заверил Герман.

По его словам, все это "делалось только на благо государства".

"Все действия, которые были сделаны, были для того, чтобы не было никаких смертей и чтобы выявить как можно больше предателей", - подчеркнул Герман.

Также Герман заверил, что уклоняться от следствия не будет.

Выявление российских агентов

"Организатор убийства" Бабченко сказал, что одной из его задач было и выявление российских агентов, передает "Украинская правда".

"Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве. Во время общения выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине", - сказал он.



Позже Герман уточнил, что это гражданин Украины и эту информацию он передал украинской контрразведке.



"Его имя Вячеслав Пивоваркин. Он отвечает в фонде Путина, в частном фонде, за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину. Вот и все. Это может звучать, как сказка, или мистика, но это все подтверждается документами. Так получилось, что я этого человека знал давно, еще до того как он жил в Украине", - сказал Герман.

Деньги из частного фонда Путина



Он также рассказал, что им было обнаружено много путей доставки денег из России в Украину.

"(Было выявлено - ред.) много политических деятелей, пользующиеся этими деньгами, политических партий, пользующихся этими деньгами, планов личного фонда Путина для свержения насильственным путем власти в Украине", - сказал он.



"Например, партия "Розумна сила" финансируется этим фондом, частным фондом Путина. В окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этими людьми, и я не знаю, сам Пашинский не финансируется ли этими людьми. Это надо выяснять", - добавил Герман.



В то же время, прокурор заявил, что информация о сотрудничестве Германа с контрразведкой не соответствует действительности.

Напомним, 29 мая СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.