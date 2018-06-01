В соответствии с поручением президента Украины Петра Порошенко Украина отзывает двух дипломатов из состава уставных органов СНГ.



Об этом пишет УНН со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины на запрос.

В МИД Украины сообщили, несмотря на то, что в свое время Украина не подписала Устав СНГ, представители нашего государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе 3 уставных органов Содружества: Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел. После 2014 года украинская сторона прекратила свое участие в деятельности этих органов.





Также Украина имела свои квотные должности в координационном органе СНГ - Исполнительном комитете (заместитель председателя Исполкома - Исполнительного секретаря СНГ, директор правового департамента, заместитель директора департамента экономического сотрудничества - начальник отдела), однако в 2014 году отозвала своих представителей и с тех пор не заполняет данные квоты.

"В данный момент, в соответствии с поручением президента Украины, МИД начал процесс ликвидации Постоянного представительства Украины при координационных институтах СНГ", - говорится в ответе на запрос.



Согласно веб-странице представительства, сотрудниками указаны Дарибогова Ольга Алексеевна, и. о. руководителя Постоянного представительства, советник, и Ткачук Вадим Владимирович - первый секретарь.

Напомним, Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств. Кроме того, президент подчеркнул, что будущее Украины – в Европе.