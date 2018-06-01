СМИ выяснили, кем был российский куратор терактов в Украине

Его имя в суде назвал подозреваемый в "убийстве" российского журналиста Аркадия Бабченко

Во время судебного заседания в четверг, 31 мая, подозреваемый в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что за покушением стоит некий Вячеслав Пивоварник.

"Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен руководству контрразведки, потому что считаю, что это работа контрразведки, а не СБУ", - цитирует слова Германа "Интерфакс-Украина.

Издание The Bell опубликовало материал, в котором объясняет связь Вячеслава Пивоварника с Россией.

"В системе "СПАРК-Интерфакс" (ресурс для проверки контрагента, выявления кредитных рисков, аффилированности, поиска бенефициаров - ред.) есть данные только об одном человеке с таким именем - Вячеславе Александровиче Пивоварнике. Человек с такими ФИО руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе - 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев. Полный тезка последнего фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности", - говорится в материале.

Отмечается, по данным СПАРК, что этот фонд возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года).

"Он же выступал учредителем националистического фонда "Русские" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины", - сообщает издание.

The Bell также пишет, что в соцсети "Одноклассники" есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Там указано, что он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника есть Борис Герман.

Профиль из соцсети "ВКонтакте" был удален, однако в кэше агрегаторов данных из соцсетей авторы материала установили, что последним местом жительства в аккаунте был указан Санкт-Петербург.

"В 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник, по данным СПАРК, также был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владельцем ООО значится иностранная компания "Енервi трейд сервiсиз ЛТД". В реестре британских компаний есть компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой указан Борис Герман", - говорится в материале.

Как сообщает издание, "Рускон-Украина" - совместная предприятие с российским оператором контейнерных перевозок "Рускон".

"Владелец "Рускона" - бизнесмен, бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев. РБК называл его соратником, а издание The Insider - "близким другом" экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина", - говорится в материале.

Напомним, 29 мая СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.

31 мая стало известным имя организатора покушения на Бабченко. Так, в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об аресте гражданина Германа Б.Л., которого подозревают в организации и подготовке террористического акта.

Вчера Бориса Германа суд арестовал на два месяца. Возможность внесения залога решение суда не предусматривает.