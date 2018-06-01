Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своим немецким коллегой министром иностранных дел Германии Хайко Маасом отправились на Донбасс.
Об этом сообщил директор политического департамента украинского МИД Алексей Макеев в своем Twitter.
"С наилучшими пилотами этих Angry Birds министры Павел Климкин и Хайко Маас отправляются к линии соприкосновения", - сообщил Макеев.
Фото: twitter.com/Makeiev
Ранее Фокус писал, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила КПВВ Майорское на Донбассе. Она ознакомилась с работой КПВВ, пообщалась с людьми, пересекающими пропускной пункт, и его персоналом.