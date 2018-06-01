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МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша, - СМИ

МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша, - СМИ
Фото: dw.com

 В Фонде обеспокоены возможным принятием правительством противоречащих договоренностям с МВФ решений относительно полномочий Минфина и подчинения Фискальной службы 

01.06.18 150
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Международный валютный фонд (МВФ) недоволен последними решениями правительства относительно полномочий Министерства финансов и подчинения Фискальной службы (ГФС), говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Рудена к украинскому правительству.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в Кабмине.

"В нем (письме - ред.) говорится о двух решениях, принятых на закрытой части заседания Кабмина Украины неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ. Речь идет о еще необнародованных постановлениях правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства", - говорится в материале.

В пресс-службе премьер-министра Владимира Гройсмана опровергают информацию о принятых подобных решениях.

"Там утверждают, что на закрытом заседании поднимался вопрос применения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение Кабмина", - сообщает издание.

"Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах", - сообщает пресс-служба премьера.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что такие решения Кабмина уже якобы были подготовлены и получены Минфином.

"Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ", - сказал министр.

На данный момент ни Минфин, ни аппарат Кабмина не обнародовали проекты постановлений об изменении регламента правительства, где предлагается лишить Минфин полномочий утверждать финансовые документы, а также вывести ГФС из-под управления Минфина.

"Если их все же опубликуют, Минфин будет оспаривать оба решения. Но я уверен, что Кабмин не пойдет на такой шаг", - отметил Данилюк.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявлял, что МВФ может предоставить Украине очередной транш в размере 1,9 млрд долларов в июне 2018 года.

Напомним, по сообщениям СМИ, 23 мая Данилюк на заседании правительства добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра. После короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано. После этого Данилюк даже якобы предложил подготовить представлениt об отставке.

Премьер-министр, комментируя ситуацию с министром финансов, предположил, что тот якобы хочет сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации. По информации некоторых СМИ, после ухода Данилюка правительство поддержало два вышеупомянутых решения.

В письме к послам "Большой семерки" Данилюк пожаловался на "давление" и попытки назначить к нему в заместители людей влиятельных депутатов от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко и Нины Южаниной. По версии Данилюка, сначала кандидатом в его замы продвигали Игоря Уманского, а затем Светлану Воробей. "Это письмо было крайней мерой – я исчерпал возможности для нормального диалога с главой правительства по поводу подчинения ГФС", - заявил Данилюк на брифинге.

Ранее у министра финансов были публичные конфликты с экс-главой Госфискальной службы Романом Насировым, а также главой налогового комитета Верховной Рады Ниной Южаниной. Сейчас ГФС возглавляет экс-руководитель винницкой налоговой Мирослав Продан.

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