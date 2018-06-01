Вышинский отказался от украинского гражданства и просит помощи у Путина

Главный редактор РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил о выходе из украинского гражданства.



Об этом из Апелляционного суда в Херсоне сообщает "Громадське".



Главный редактор РИА "Новости Украина" также попросил помощи у президента РФ Владимира Путина.

"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер относительно моего освобождения", - заявил Вышинский.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве. В ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе РИА Новости-Украина, содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

СБУ подозревает Вышинского в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. Он якобы готовил материалы, оправдывающие аннексию Крыма, и в поддержку боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Защита Вышинского подала апелляционную жалобу.



