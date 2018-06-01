Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 1 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 1 июня
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
- 100 самых богатых людей Украины. Полный список 32802
- Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33222
- Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3445
- Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8811
- Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16171
- Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18824
- Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11918
- Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13405
- Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10606
- Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9804
- Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 5073 / 6846
- Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 4307 / 4592
- Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2977 / 3274
- В центре Киева взорвался автобус 2705 / 3093
- Хватит меряться списками. Чем пресс-секретарю генпрокурора не стоит заниматься в рабочее время 2578 / 2720
- Юнкер призвал покончить с "травлей России" 2217 / 2554
- Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 2084 / 2138
- "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 1791 / 1894
- Стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко 1728 / 1928
- Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 1625 / 1735
- Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 48 / 356
- Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 31 / 6846
- Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 21 / 1735
- Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 13 / 4592
- Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз 12 / 904
- Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 11 / 3274
- Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 11 / 2138
- Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 11 / 865
- 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9 / 32802
- "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 6 / 1894
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.