ЕБРР выделит Львову 35 млн евро на рекультивацию свалки в Грибовичах

Деньги направят на рекультивацию полигона и строительство во Львове завода по механико-биологической переработке отходов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международные доноры выделили Львову 35 млн евро для рекультивации мусорной свалки в Грибовичах, передает РБК-Украина.



Соответствующее соглашение было подписано в пятницу, 1 июня, при участии замдиректора ЕБРР в Украине Марины Петров и городских властей Львова.

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Согласно документу, 25 млн евро будут предоставлены на выгодных кредитных условиях сроком на 13 лет (начиная с 2018 года) и еще 10 млн евро будут предоставлены на условиях гранта, который возвращать не нужно.



Средства направят на рекультивацию Грибовичской свалки и строительство во Львове завода по механико-биологической переработке отходов.



Кредиторы рассчитывают, что город внедрит современные подходы ко вторичной переработке и управлению отходами.

Напомним, львовский городской полигон твердых бытовых отходов в Грибовичах был закрыт после пожара и мусорного оползня в конце мая 2016 года. Под завалами погибли 3 пожарника, тело пропавшего эколога до сих пор не найдено.