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Видео Елену Бережную облили зеленкой

<span class="label red">Видео</span> Елену Бережную облили зеленкой
Елена Бережная/Фото: Скриншот

Она намерена рассказать о случившемся в ООН и ОБСЕ

01.06.18 111
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Утром 1 июня мать погибшего в ДТП народного депутата Ирины Бережной, главу организации "Сила Добра" Елену Бережную в собственной квартире и в присутствии  полицейского облили зеленкой.

Об этом она рассказала в комментарии телеканалу NewsОne.

Бережная отметила, что рано утром к ней пришла группа неизвестных, которая начала блокировать квартиру, при этом полицейские приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали.

"Сегодня в 06:50 восемь человек начали блокировать мою квартиру, стучать. Вышли соседи, начали выяснять, что случилось. Я, естественно, дверь не открывала. Они сказали, что являются патриотами Украины. Приехала полиция. Развернулась и уехала. Их вывели. Они остались блокировать подъезд. Снова приехала полиция. Никаких мер не принимала. На третий вызов, после того как они сказали, что отправят меня туда, где сейчас моя дочь, и осталось мне всего несколько дней жить, полицейский приехал и представился мне через дверь. Он сказал выйти и объяснить ситуацию", - рассказала она.



По ее словам, как только она приоткрыла дверь, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции ее облили зеленкой. После этого ей якобы залили часть квартиры, а полицейский развернулся и ушел.

Бережная отметила, что уже после того как ее облили зеленкой, она еще раз позвонила в полицию и приехали уже патрульные, которые также не реагировали на происходящее.

По ее словам, она намерена рассказать о случившемся в ООН и ОБСЕ, а также поднять вопрос об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова с занимаемой должности.

Отметим, на День Победы Елену Бережную задержали во время акции Бессмертный полк в Киеве. При этом, по ее словам, ее избили националисты и силовики.

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