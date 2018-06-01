Восемнадцать лет подряд спонсором кинофестиваля "Молодость" традиционно выступает лотерейный оператор "М.С.Л".

Об этом во время пресс-конференции заявил директор кинофестиваля Андрей Халпахчи, передает УНН.

"Финансирование кино за счет лотерей - это постоянная мировая практика", - отметил он.

По его словам, "М.С.Л." сотрудничает с кинофестивалем "Молодость" с 2000 года.

Кроме того, что компания является спонсором Гран-при фестиваля, в прошлом году она усилила сотрудничество с КМКФ "Молодость" в нескольких направлениях.

В частности, было инициировано международный киноконкурс одноминутного видео "Молодость - беспроигрышная лотерея", спонсорство главного приза Национального конкурса дебютных украинских короткометражных лент в рамках КМКФ "Молодость" и проведено бесплатные мастер-классы для начинающих кинематографистов.

"Мы увидели много огня в глазах молодежи, но им не хватает локаций, помощи преподавателей, профессионалов, которые могли бы давать им не теоретические знания, а практические подсказки, как это все делать", - прокомментировал сотрудничество с КМКФ директор по маркетингу "М.С.Л." Павел Вайсера.

На сегодня прием работ для участия в конкурсе "Молодость - беспроигрышная лотерея" в рамках Shoot and Play уже завершено.

Награждение победителя состоится в воскресенье - в день закрытия кинофестиваля.

"Нам приходится собственным примером показывать, что лотерейные средства могут давать обществу социальные benefits (польза - перевод с англ.), социальную помощь", - подчеркнул Вайсера.