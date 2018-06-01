Жители Косовского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области перекрыли дорогу в Делятин, которая ведет к курорту Буковель. Люди требуют отремонтировать автодорогу Яблонов – Делятин.



Об этом пишет местное издание Курс.



Отмечается, что акция протеста была анонсированной. Служба автомобильных дорог в области и правоохранители знали о ней.

Фото: Курс

По информации издания, люди объявили бессрочную акцию протеста и пообещали держать движение перекрытым, пока не выполнят их требования. В акции участвуют более 100 человек.

В направлении Буковеля образовалась многокилометровая пробка в обоих направлениях. В пробке стоят четыре автобуса с детьми. Правоохранители перекрыли дорогу за полтора километра до протестующих.

Фото: Курс

Первый зампредседателя Службы автомобильных дорог области, который находился на месте, сообщил, что подписано распоряжение облгосадминистрации о выделении 40 млн гривен на ремонт этой дороги от Яблонова в Делятин. По его словам, был проведен тендер. Этих денег должно хватить на 10 километров новой дороги. Работы обещали начать после 20 июня.





Протестующие, в свою очередь, заявили, что не откроют дорогу, пока не будет техники.



В свою очередь, издание Галицкий корреспондент сообщает, что протестующие не пропускают ни одного автомобиля. А когда одна машина хотела проехать, то прикарпатцы начали ее останавливать и раскачивать.



"Тех, кто направляется в сторону Надворной мы пускаем в объезд через нашу "замечательную "дорогу – а это 60 километров бездорожья", – рассказала участница митинга.



Отметим, ранее на станции Скнилов во Львове пассажиры, которым не хватило места в вагонах электрички Львов-Мукачево, вышли на железнодорожные пути и перекрыли движение.