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Лукашенко призвал россиян искать позитив от возможного вступления Украины в НАТО

Лукашенко призвал россиян искать позитив от возможного вступления Украины в НАТО
Александр Лукашенко / Фото: tut.by

Иначе, мол, Украина может стать бандитской страной

01.06.18 2803
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию не бояться возможного вступления Украины в НАТО, так как в противоположном случае Украина якобы может превратиться в "бандитское государство".

Об этом он заявил во время посещения погранзаставы "Дивин" на украинско-белорусской границе, передает БЕЛТА.

"Если Украина будет в НАТО - другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией "воевать со всеми", то это третья ситуация - еще более сложная. Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, - вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным", - заявил Лукашенко.

Ранее НАТО признал стремление Украины к обретению полноценного членства в Альянсе и предоставил ей статус "страны-аспиранта". После этого президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом Североатлантического альянса.

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