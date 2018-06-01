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Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области

Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области
Петр Порошенко/Фото: president.gov.ua

О своем решении президент сообщил во время визита в Одессу

01.06.18 11029
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Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Татарбунарского района Одесской области Александра Кривенко. Причина - отказ чиновника передать инвестору в аренду землю для строительства солнечной электростанции.

Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает пресс-служба президента.

О своем решении Порошенко сообщил во время визита в Одессу. Он отметил, что данное  распоряжение подписал по представлению главы Одесской областной госадминистрации.

Порошенко пояснил, что такое решение обусловлено тем, что Кривенко более полугода не передавал инвестору, который хотел построить солнечную электростанцию, землю в аренду. Хотя соответствующее распоряжение, по его приказу, было от главы Одесской ОГА.

"К нему еще в декабре прошлого года обращались инвесторы с просьбой передать в аренду земельный участок под строительство объектов альтернативной энергетики", - рассказал президент.

Однако, за полгода, по словам Порошенко, предприятие не только не начало строиться, но даже землю не получило.

"А все потому, что глава райгосадминистрации Татарбунарского района, по неизвестным мне причинам, не считает нужным заключать соответствующее соглашение с предприятием", - заявил Порошенко.

Он отметил, что если чиновники на местах позволяют себе мешать инвесторам в чьих-то интересах, то власть должна быть жесткой к ним.

Президент уверен, что увольнение Кривенко будет примером для других чиновников.

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