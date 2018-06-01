Поселок Мирное в Мелитопольском районе Запорожской области оказался затопленным канализационными стоками.
Инцидент произошел из-за прорыва канализации, передает "РИА Мелитополь".
Отмечается, что проблемы с канализацией в Мирном продолжаются уже несколько лет: за это время реконструкция и замена очистных сооружений не проводились, а трубы коллектора вырыли на металлолом.
В свою очередь, глава администрации Мирненской объединенной территориальной громады на телефонные звонки не отвечает и никаких комментариев не дает.
Примечательно, что в километре от этого поселка находится Национальный заповедник "Каменная могила", и туристы, которые туда проезжают, также вынуждены наблюдать столь неприятную картину.
Отметим, в курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) подтоплено около 50% баз отдыха.