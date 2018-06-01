В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей, - Хуг

Замглавы СММ ОБСЕ призвал задуматься над этой цифрой тех, кто обещал прекратить насилие

В результате непрекращающихся боевых действий на Донбассе только в мае погибли 10 мирных жителей и еще 25 получили ранения. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Почти 4 года назад стороны обещали прекратить насилие, но вместо отсутствия жертв среди гражданских только в мае 35 жертв - 10 погибших и 25 раненых. Тем, кто давал обещания, следует задуматься над этими цифрами", - отметил он.

Напомним, в апреле 2018 года штаб АТО сообщил, что с мая 2017 года на Донбассе зафиксирована гибель 32 и ранения 25 мирных жителей.